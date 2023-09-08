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В Москве поймали трех подозреваемых в похищении человека и вымогательстве 30 млн рублей

Москвичей подозревают в похищении человека и вымогательстве 30 млн рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Москве задержали подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на Валовой улице. По версии правоохранителей, три человека, используя психологическое насилие, похитили 40-летнего жителя столицы. После этого мужчину удерживали в одном из зданий на Варшавском шоссе. Предполагаемые злоумышленники требовали у пленника 30 миллионов рублей.

Правоохранителям удалось освободить россиянина. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

В отношении трех подозреваемых возбуждено уголовное дело. Все фигуранты находятся под арестом.

Ранее на Урале неизвестные похитили женщину, потребовали выкуп и пропали.

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