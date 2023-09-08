Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Продавцы напали на подростка в Петербурге из-за кражи, которой не было

«Фонтанка»: в Петербурге на школьника напали из-за кражи, которой не было

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В Петербурге продавцы магазина напали на подростка из-за кражи, которую он не совершал. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел во Фрунзенском районе города на Будапештской улице. 14-летний мальчик искал в продуктовых магазинах апельсиновую газировку, но не нашел ту, которую хотел. Подросток вернулся в «Верный», где уже был до этого, чтобы взять то, что есть.

Вернувшегося в магазин подростка встретили недовольные взгляды сотрудников магазина — они заявили, что мальчик выглядит подозрительно и наверняка украл что-то во время первого визита. По словам матери школьника, продавцы расцарапали ему руки и отняли рюкзак. Внутри обнаружили лишь баскетбольный мяч.

Родители мальчика написали заявление в полицию. У подростка после произошедшего зафиксировали гематомы. Пресс-служба сети магазинов заверила семью пострадавшего, что напавших на школьника сотрудников уволят.

Ранее в Петербурге покупатели разбили продавцу голову бутылкой и выстрелили в него из ракетницы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях