Продавцы напали на подростка в Петербурге из-за кражи, которой не было

В Петербурге продавцы магазина напали на подростка из-за кражи, которую он не совершал. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел во Фрунзенском районе города на Будапештской улице. 14-летний мальчик искал в продуктовых магазинах апельсиновую газировку, но не нашел ту, которую хотел. Подросток вернулся в «Верный», где уже был до этого, чтобы взять то, что есть.

Вернувшегося в магазин подростка встретили недовольные взгляды сотрудников магазина — они заявили, что мальчик выглядит подозрительно и наверняка украл что-то во время первого визита. По словам матери школьника, продавцы расцарапали ему руки и отняли рюкзак. Внутри обнаружили лишь баскетбольный мяч.

Родители мальчика написали заявление в полицию. У подростка после произошедшего зафиксировали гематомы. Пресс-служба сети магазинов заверила семью пострадавшего, что напавших на школьника сотрудников уволят.

Ранее в Петербурге покупатели разбили продавцу голову бутылкой и выстрелили в него из ракетницы.