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В Федерации мигрантов оценили идею Миронова о материнском капитале: чушь какая-то

В Федерации мигрантов назвали чушью идею не давать маткапитал новым гражданам РФ

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Shutterstock

Предложение фракции «Справедливая Россия — За правду» отказать иностранцам в материнском капитале в течение пяти лет после получения гражданства РФ с юридической точки зрения невозможно. Об этом «Газете.Ru» заявил президент Федерации мигрантов Вадим Коженов.

«Понятно, что законопроект не пройдет, чушь какая-то. Вы серьезно верите, что это рассмотрят и примут? У нас есть гражданин России, ему по закону положен материнский капитал. А тут раз и говорят: нет, ты какой-то не такой гражданин. Ну просто у людей с юридическим образованием плохо. Но они хорошо генерируют инфоповоды», — заявил Коженов.

В пятницу, 8 сентября, группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, разрешающий иностранцам получать маткапитал не ранее чем через пять лет после получения гражданства РФ и только на детей, родившихся в России. Документ был размещен в думской базе данных.

Ранее в Федерации мигрантов назвали фантазией ограничение числа детей мигрантов в школах.

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