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Россиянин сделал предложение своей девушке в автобусе «Петрозаводск — Санкт-Петербург»

Мужчина предложил возлюбленной руку и сердце в рейсовом автобусе

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Пассажиры рейсового автобуса до Петербурга стали свидетелями предложения руки и сердца. Об этом сообщается в группе ГУП РК «Карелавтотранс» во «ВКонтакте».

Все произошло 7 сентября на въезде в северную столицу. Ранним утром автобус, следующий из Петрозаводска, сделал остановку, и в салон вошел молодой человек с огромным букетом цветов.

По словам очевидцев, он попросил минуту внимания, а затем нашел среди пассажиров свою девушку и предложил ей стать его женой. Туристы отреагировали на его поступок аплодисментами.

В итоге, судя по всему, возлюбленная мужчины ответила: «Да!», а автобус прибыл в пункт назначения.

Ранее девушке пришлось оправдываться за отказ принять предложение руки и сердца на концерте.

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