В Москве в День города пройдут мастер-классы от опытных поваров

В период празднования Дня города, с 8 по 10 сентября, для москвичей и гостей столицы проведут мастер-классы от опытных поваров по приготовлению блюд на специальных гриль-установках (офирах) и в традиционных печах. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что на фестивальных площадках «Московских сезонов» можно будет узнать оригинальные рецепты, послушать увлекательные истории мастеров и понаблюдать за их работой.

Так, 8 сентября с 17 часов на площадках у Гольяновского пруда, на Ореховом бульваре и в сквере у станции метро «Некрасовка» пройдут уроки готовки шашлыка на открытом огне. При этом на офире он получится румяным и не пригорит.

9 и 10 сентября на Сухонской улице и Коптевском бульваре с 13:00 на офире будут готовить московские пончики. С 15 часов на бульваре Дмитрия Донского и в Крюкове на офире будут варить столичный рассольник.

Также офир установили и на новой фестивальной площадке «Московских сезонов» в Олимпийской Деревне, которая откроется ко Дню города. Кроме того, готовить на офире можно будет научиться во время праздника на улицах Городецкой, Адмирала Руднева, Профсоюзной, Митинской и Матвеевской, а также других площадках.

Мастер-классы приготовления в традиционной русской печи пройдут на улицах Святоозерской, Теплый Стан и Ключевой. 8 сентября в 17:00 там покажут, как готовить традиционный русский пирог со сложной начинкой — кулебяку с лососем. 9 и 10 сентября в 13:00 в традиционной русской печи на этих площадках «Московских сезонов» испекут пирожки с начинкой из печени и сладкой моркови.

А в 15:00 поставят на огонь блины с грибным припеком.