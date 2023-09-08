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На площадках «Московских сезонов» в День города пройдут мастер-классы

Посетителей «Московских сезонов» научат готовить и рисовать

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Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

С 8 по 10 сентября на площадках «Московских сезонов» пройдут множество разнообразных мастер-классов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Участники научатся готовить популярные блюда, смогут нарисовать театральные и концертные афиши, украсят предметы интерьера в разных техниках и соберут
модели столичного общественного транспорта из картона и бумаги. Мероприятия приурочены ко Дню города», — говорится в сообщении.

Праздничная программа начнется в пятницу, 8 сентября. В 15:00 в шале «Цветочная оранжерея» на Тверской площади гости под руководством художников смогут
создать театральные и концертные афиши в стиле конструктивизм. В 16:00 им предложат украсить стразами, лентами и кружевом костюм балерины.

В шале «Пальмовая оранжерея» в 15:00 синими узорами посетители смогут расписать деревянные изделия. В 16:00 там начнется мастер-класс по декорированию шкатулки в технике городецкой росписи, а в 17:00 — по украшению тарелок в стиле дулевского фарфора. Отмечается, что 9 и 10 сентября мастер-классы будут начинаться в 13:00.

На площади Революции в праздничные дни откроется архитектурный цех, где посетители смогут сделать карту дорог столицы в технике коллажа, а также попробовать собрать лепные элементы знаковых зданий города.

Мастер-классы «Семь сестер Москвы» по изготовлению головного убора в виде знаменитых высоток будут проходить с 12:00 8 сентября. В воскресенье, 10 сентября, на этой площадке можно будет создать яркий город из бумаги и картона.

Кроме того, ко Дню города в Олимпийской Деревне откроется новая, оформленная в неорусском стиле, тематическая площадка. Там программа мастер-классов будет посвящена транспортной тематике. С 15:00 в пятницу, 8 сентября, участники будут изготавливать модели трамваев и электробусов из крафт-картона, а в субботу и воскресенье — придумывать авторский дизайн чехлов для транспортной карты и зет-карты Московских центральных диаметров.

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