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В Краснодаре около ТЦ вспыхнул пожар из-за запущенного в небо салюта

Запуск салюта привел к пожару около ТЦ в Краснодаре

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В Краснодаре пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло из-за салюта. Об этом сообщает 24Krasnodar.ru.

Инцидент произошел в ночь на 8 сентября на Тополиной улице. По словам местных жителей, неизвестные решили запустить фейерверк. В результате на пустыре загорелась сухая трава. Огонь быстро распространился по территории.

Около места происшествия находится крупный строительный ТЦ. Спасатели своевременно прибыли на вызов для тушения пожара, поэтому огонь не перекинулся на торговый центр. О пострадавших не сообщается.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Астрахани на площади 600 квадратных метров вспыхнул пожар.

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