Стало известно, как ученики одной из школ Петербурга могли подхватить кишечную инфекцию

Сотрудники и ученики школы № 608 Кировского района Санкт-Петербурга могли подхватить кишечную инфекцию после того, как поели в столовой рис и котлету. Об этом телеканалу «360» рассказал знакомый с ситуацией источник.

По его словам, одному из учеников стало плохо на следующий день после приема пищи в учебном заведения.

«На обеде давали рис с куриной котлетой. Вроде было все вкусно, нормально», — отметил он.

Через день школьник пожаловался на слабость, его температура упала до 35,2 градуса, продолжил собеседник. Однако он все равно пошел в школу. Во время занятий у него сильно разболелась голова, а дома выяснилось, что температура поднялась до 40 градусов.

«Сейчас температуры нет, только до сих пор сильно болит живот», — указал источник.

8 сентября в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщили, что у 13 учеников школы №608, которые оказались в больнице с отравлением, врачи обнаружили сальмонеллу. По последним данным ведомства, в больницах города с диагнозом «гастроэнтерит» находятся 25 человек, в том числе 22 ребенка. Все они посещали школьную столовую. С 7 августа в образовательном учреждении приостановили учебный процесс.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок отравился марганцовкой в Туве.