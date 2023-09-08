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В Гонконге прошел сильнейший с 1884 года ливень

SCMP: в Гонконге прошел сильнейший за всю историю наблюдений ливень

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Leung Man Hei/Anadolu Agency/Getty Images

Метеорологи Гонконга объявили черное (наивысшее) штормовое предупреждение из-за сильнейшего за всю историю наблюдений (с 1884 года) ливня. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По данным агентства, дождь шел вечером в четверг (7 сентября) в промежуток с 23:00 до 24:00 по местному времени (с 18:00 до 19:00 мск), в городе выпало 158,1 мм осадков, а скорость ветра достигала почти 20 метров в секунду.

Власти объявили грозовое предупреждение и обратились к местным жителям, попросив их не покидать свои дома. В SCMP сообщили, что также из-за наводнений городские власти 8 сентября приостановили занятия в школах.

По данным правительства, экстремальные погодные условия продолжались до полудня пятницы. Черное (наивысшее) штормовое предупреждение было объявлено впервые с октября 2021 года.

6 сентября сообщалось о сильном урагане с градом в Грозном. Во время урагана в республике порывы ветра сносили крыши домов и валили деревья. Из-за природного явления улицы в столице Чеченской Республики оказались затоплены.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

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