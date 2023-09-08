На активы Коломойского наложен арест на 48 часов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в Telegram-канале о наложении ареста на активы экс-бенефициара «Приватбанка» Игоря Коломойского на двое суток.

«На основании постановления Директора НАБУ... сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн (более $81 млн)», — сказано в сообщении.

Кроме того, арест наложен на почти тысячу объектов недвижимости и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов.

До этого сообщалось, что НАБУ объявило о новом подозрении Коломойскому о завладении средствами кредитной организации на сумму более 9,2 млн гривен ($247 тыс.). По данным следствия, в январе – марте 2015 года Коломойский разработал план завладения средствами «Приватбанка» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале кредитной организации.

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