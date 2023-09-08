Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На активы Коломойского наложен арест на 48 часов

Антикоррупционное бюро Украины наложило арест на активы Коломойского на 48 часов

close
100%
Vladyslav Musiienko/Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в Telegram-канале о наложении ареста на активы экс-бенефициара «Приватбанка» Игоря Коломойского на двое суток.

«На основании постановления Директора НАБУ... сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн (более $81 млн)», — сказано в сообщении.

Кроме того, арест наложен на почти тысячу объектов недвижимости и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов.

До этого сообщалось, что НАБУ объявило о новом подозрении Коломойскому о завладении средствами кредитной организации на сумму более 9,2 млн гривен ($247 тыс.). По данным следствия, в январе – марте 2015 года Коломойский разработал план завладения средствами «Приватбанка» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале кредитной организации.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях