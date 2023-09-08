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Петербуржец избил женщину, спасавшую бездомных котят в Шушарах, и попал на видео

Mash: в Петербурге мужчина избил зоозащитницу, которая спасала бездомных котят

Житель Петербурга избил зоозащитницу, которая спасала бездомных котят в Шушарах. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в конце августа в одном из дворов в Шушарах. Пострадавшая приехала забрать бездомных котят в приют — одному из них уже нашли хозяев.

Из жилого дома вышла неизвестная женщина, которой не понравилась деятельность зоозащитницы — она начала ругаться и угрожать позвать мужа. Через некоторое время мужчина действительно вышел и напал на пострадавшую со спины. Супруг недовольной жительницы бил петербурженку руками и ногами по лицу и животу.

После произошедшего пострадавшая и ее коллега вызвали скорую помощь и полицию. В результате избиения женщина получила сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

По данным источника, полиция установила личность нападавшего. Подозреваемый мужчина все отрицает.

Ранее екатеринбуржец избил в автобусе подростка с инвалидностью за обращение «женщина».

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