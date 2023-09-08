В Японии подали иск из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Около 150 жителей ряда японских префектур подали иск против государства и компании Tokyo Electric Power (TEPCO) из-за сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1», на которой в марте 2011 года произошла авария. Об этом сообщает Kyodo.

Истцы утверждают, что сброс воды противоречит их праву на безопасную жизнь и препятствует рыбному промыслу.

Для охлаждения ядерного ректора АЭС «Фукусима-1», на которой произошла катастрофа в марте 2011 года, было использовано значительное количество воды, которая после этого оказалась загрязнена радиоактивными изотопами. Она хранится в 1000 резервуарах, установленных на АЭС. Там она проходит через «умную» систему обработки жидкости, которая удаляет большинство радионуклидов, за исключением трития. Поскольку емкость резервуаров приближается к пределу, их планируется периодически опустошать. Ожидается, что эта практика будет применяться еще 30 лет.

Сброс воды с АЭС в океан начался 24 августа 2023 года.

До этого НИС Дальневосточного института РАН «Академик Опарин» РАН вышел в рейс для проведения анализа воды на радиоактивность после сброса с АЭС «Фукусима».

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.