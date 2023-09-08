Пропавшая в Барнауле 12-летняя школьница нашлась

В Барнауле нашли пропавшую накануне 12-летнюю школьницу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Девочка ушла из своего дома на улице Димитрова в первой половине дня 7 сентября, после чего связь с ней оборвалась. К делу подключились поисковики и правоохранители. Несколько городских камер зафиксировали передвижение школьницы, одетой в темно-синюю куртку и черные брюки. Родители девочки подозревали, что к пропаже их дочери может быть причастна женщина на сером Nissan.

Вскоре после исчезновения ребенка Следком возбудил уголовное дело. Сегодня вечером местонахождение пропавшей удалось установить. В ее поисках принимали участие сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные граждане.

«В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает, она передана родителям», — сказано в заявлении следственного ведомства.

Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства инцидента.

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