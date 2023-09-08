В Новосибирске арестовали студента за поджог релейного шкафа

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал 17-летнего студента колледжа за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба региональных судов.

Отмечается, что молодой человек обвиняется по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса (диверсия). Суд арестовал студента на два месяца, по 6 ноября 2023 года.

Следствие полагает, что 25 августа студент ударил релейный шкаф на перегоне между станциями Новосибирск-Западный — Обь, из-за чего он вышел из строя. На следующий день на этом перегоне был осуществлен поджог релейного шкафа. 6 сентября молодой человек был задержан.

7 сентября стало известно, что двух несовершеннолетних юношей задержали по подозрению в поджоге оборудования на железной дороге в Кировской области. Поджог релейного шкафа на станции Киров-Котласский произошел 3 сентября, на поиски злоумышленников у полицейских ушло трое суток. Возбуждено уголовное дело о терроризме, подросткам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге в Ростовской области.