Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сотрудников больницы в Татарстане подозревают в краже 2 млн рублей из зарплат коллег

В Татарстане сотрудники больницы обокрали своих коллег на 2 млн рублей

close
100%
Shutterstock

Троих сотрудников из Муслюмовской центральной районной больницы подозревают в краже более 2 млн рублей у своих коллег. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Татарстан. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

По версии следствия администрация больницы и главный бухгалтер на протяжении четырех лет (с 2017 по 2021 год) вычитали у 25 сотрудников медицинского учреждения часть зарплаты под разными предлогами. Общая сумма, которую подозреваемые присвоили себе, составила 2,1 млн рублей.

В СК заявили, что собрали достаточную доказательную базу вины подозреваемых и вскоре направят уголовное дело в суд.

Ранее директора петербургской школы задержали по подозрению в трудоустройстве фиктивных сотрудников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях