Сотрудников больницы в Татарстане подозревают в краже 2 млн рублей из зарплат коллег

Троих сотрудников из Муслюмовской центральной районной больницы подозревают в краже более 2 млн рублей у своих коллег. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Татарстан. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

По версии следствия администрация больницы и главный бухгалтер на протяжении четырех лет (с 2017 по 2021 год) вычитали у 25 сотрудников медицинского учреждения часть зарплаты под разными предлогами. Общая сумма, которую подозреваемые присвоили себе, составила 2,1 млн рублей.

В СК заявили, что собрали достаточную доказательную базу вины подозреваемых и вскоре направят уголовное дело в суд.

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