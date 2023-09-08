Хуснуллин рассказал, когда запустят движение по поврежденной части Крымского моста

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что движение по поврежденной в июле части Крымского моста планируют запустить в ближайшие 7-10 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, новый пролет уже был поставлен и полностью смонтирован. В текущий момент укладывают асфальт, делают освещение и барьеры.

«После этого мы восстановленную часть запустим и приступим к приведению в порядок той части, по которой идет движение», — рассказал Хуснуллин.

До этого Хуснуллин заявил, что стоимость восстановления Крымского моста может составить 1–1,3 млрд рублей.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.