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В московской квартире взорвался оружейный сейф

112: в Москве у хозяина во время открытия взорвался оружейный сейф

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FotograFFF/Shutterstock

После взрыва оружейного сейфа в Москве пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на Зеленодольской улице. Хозяин решил достать содержимое сейфа, поэтому открыл его. В результате порох воспламенился, что и стало причиной взрыва. Хлопок был настолько сильным, что на одном из этажей выбило стекла из окон. О других разрушениях не сообщается.

На данный момент известно, что пострадал один человек, степень тяжести травм не уточняется. На месте работают экстренные службы. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кемерово мужчина украл у тещи из сейфа 17 миллионов рублей и потратил эти деньги на женщин.

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