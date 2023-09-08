Сибирская язва подтвердилась у большинства госпитализированных под Воронежем

На данный момент диагноз «сибирская язва» лабораторно подтвердился у пяти из семи человек, которые были госпитализированы из новых очагов заболевания в Воронежской области, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя департамента здравоохранения региона.

Источник сообщил, что в настоящее время в инфекционный центр при больнице скорой медицинской помощи (БСМП) №8 доставлено семь человек.

«У пяти пациентов диагноз подтвержден лабораторно. У двух человек диагноз находится в стадии уточнения», — пояснил он.

Источник уточнил, что врачи оценивают состояние всех госпитализированных как средней степени тяжести.

По словам представителя департамента, система здравоохранения региона готова к оказанию медицинской помощи пациентам с сибирской язвой.

7 сентября врачи госпитализировали семь человек из нового очага сибирской язвы в селе Лебединка Воронежской области.

В тот же день в Воронежской области выявили два новых очага сибирской язвы. Первый расположен на улице Клубной, д. 15А, село Лебединка, Богучарский район. Второй — территория, расположенная в 650 метрах западнее от дома №15А по улице Клубная. Карантин по сибирской язве введен до 20 декабря 2023 года.

Ранее в Казахстане госпитализировали еще несколько человек с симптомами сибирской язвы.