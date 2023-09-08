Родителям объяснили, как правильно говорить с детьми на тему интима

Родителям нужно спокойно, без смущения и назидательного тона разговаривать с детьми на тему интима, если они задались этим вопросом, рассказал NEWS.ru семейный психолог Ярослав Лонский.

«Настройтесь ответить на все неприличные и даже неприятные вопросы, но немного погодя. Дайте себе время подготовиться и создать благоприятную среду для обстоятельного разговора «про это». Уточните, что ребенок уже знает о предмете вопроса. Вам предстоит отвечать «как оно есть», — уточнил Лонский.

Он посоветовал родителям называть все вещи своими именами, чтобы не вводить ребенка в заблуждение. Следует учесть, что с некоторыми понятиями ребенок скорее всего знаком и уже обсудил это с ровесниками или прочитал в интернете.

«Раз он обратился к вам, значит, он хочет знать правду от того, кому доверяет, и увидеть ваше спокойное отношение к теме в целом. Ответьте на уточняющие вопросы. Если будут недосказанности, ребенок самостоятельно додумает недостающую информацию. Из-за чего впоследствии могут появиться страхи или комплексы. Это будет преследовать его на пути взросления», — подчеркнул эксперт.

При этом психолог не советует самим заводить разговор на эту тему, если ребенок пока ею не интересуется. По мере его взросления можно будет добавлять новую информацию, заключил Лонский.

Психолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Евгения Морозова до этого говорила, что дети обязательно должны знать названия интимных частей тела (в случае домогательств ребенок сможет объяснить произошедшее), а также усвоить, что нельзя позволять другим людям касаться себя в этих местах.

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