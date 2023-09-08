В Волгограде мальчик спрыгнул с крыши ЖК, чтобы впечатлить друзей

В Волгограде десятилетний мальчик спрыгнул с крыши, чтобы произвести впечатление на друзей. Об этом сообщает V1.RU.

По предварительным данным, дети играли на крыше ЖК «Александрийский» на Гомельской улице в Ворошиловском районе города.

На ролике опубликованном в соцсетях видно, что мальчик стоит у края крыши, держась за ограждение и планируя перелезть через него. Он предложил своим приятелям понаблюдать за его прыжком, но ровесники пострадавшего немедленно стали отговаривать его от этого намерения.

Школьник, собиравшийся впечатлить своей смелостью друзей, сообщил им, что уже прыгал с высоты, но те еще раз предупредили его о реальной опасности.

«Отсюда невозможно прыгнуть!» — заявляет автор видео, на что его сверстник отвечает: «А мне возможно!», а затем отпускает перила и падает с высоты третьего этажа.

В результате школьник попал в больницу, получив переломы обеих ног и позвоночника.

Ранее в Калининграде 12-летний школьник упал с высоты, играя с друзьями в заброшенном здании.