Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Член ОП РФ рассказала о ходе голосования в новых регионах

Булгакова: в новых регионах люди приходили на голосование в радостном настроении

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Жители новых регионов приходили на досрочное голосование в радостном настроении, в ходе брифинга в ситуационном центре Общественной палаты (ОП) РФ сообщила член ОП РФ Алена Булгакова.

«В новых регионах проходило досрочное голосование и голосование на экстерриториальных участках. На досрочное голосование люди приходят с детьми, они радуются. Члены избирательных комиссий приезжали в отдаленные территории для того, чтобы максимально безопасно провести голосование в новых регионах», — приводит ее слова РАПСИ.

На брифинге показали интервью с жителями новых субъектов, которые рассказали о своем позитивном отношении к выборам и четком намерении быть с Россией.

Кроме того, Булгакова сообщила и о фейках, которые распространяются в украинских Telegram-каналах. По ее словам, распространялась информация о сборе людей на массовку для поддержки выборов в Мелитополе.

«После проверок совместно общественным штабом Запорожской области мы можем дать комментарий: это регион с линией боевого соприкосновения, где действует особый правовой режим военного положения, который не предусматривает возможности проведения публичных мероприятий. Такие мероприятия не проводились в дни агитации и не могут проводиться в ходе голосования», — сказала она.

Общественница подчеркнула, что лены штаба не фиксируют массовых мероприятий или скопления жителей в Мелитополе.

Булгакова отметила, что на фото из материалов якобы контактных данных гражданки, которая призывает за вознаграждение поддержать выборы в Мелитополе, изображена фотомодель из Турции.

Также, по ее словам, распространятся информация о том, что при регистрации пользователя на сайте Госуслуг у жителей новых регионов появляется уведомление, что он уже проголосовал.

«Сайт Госуслуги предназначен для авторизации на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), но в новых регионах ДЭГ не проводится. Все это были подделки скринов с сайта», — заключила эксперт.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях