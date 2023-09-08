Член ОП РФ рассказала о ходе голосования в новых регионах

Жители новых регионов приходили на досрочное голосование в радостном настроении, в ходе брифинга в ситуационном центре Общественной палаты (ОП) РФ сообщила член ОП РФ Алена Булгакова.

«В новых регионах проходило досрочное голосование и голосование на экстерриториальных участках. На досрочное голосование люди приходят с детьми, они радуются. Члены избирательных комиссий приезжали в отдаленные территории для того, чтобы максимально безопасно провести голосование в новых регионах», — приводит ее слова РАПСИ.

На брифинге показали интервью с жителями новых субъектов, которые рассказали о своем позитивном отношении к выборам и четком намерении быть с Россией.

Кроме того, Булгакова сообщила и о фейках, которые распространяются в украинских Telegram-каналах. По ее словам, распространялась информация о сборе людей на массовку для поддержки выборов в Мелитополе.

«После проверок совместно общественным штабом Запорожской области мы можем дать комментарий: это регион с линией боевого соприкосновения, где действует особый правовой режим военного положения, который не предусматривает возможности проведения публичных мероприятий. Такие мероприятия не проводились в дни агитации и не могут проводиться в ходе голосования», — сказала она.

Общественница подчеркнула, что лены штаба не фиксируют массовых мероприятий или скопления жителей в Мелитополе.

Булгакова отметила, что на фото из материалов якобы контактных данных гражданки, которая призывает за вознаграждение поддержать выборы в Мелитополе, изображена фотомодель из Турции.

Также, по ее словам, распространятся информация о том, что при регистрации пользователя на сайте Госуслуг у жителей новых регионов появляется уведомление, что он уже проголосовал.

«Сайт Госуслуги предназначен для авторизации на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), но в новых регионах ДЭГ не проводится. Все это были подделки скринов с сайта», — заключила эксперт.