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Врач дала совет на случай исчезновения из России зарубежных лекарств для глаз

Офтальмолог Белямова: в РФ существуют отечественные аналоги зарубежных лекарств

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Shutterstock

Часть препаратов для глаз действительно исчезли с российского рынка, но часть осталась. Кроме того, в аптеках имеются и отечественные аналоги. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-офтальмолог Анна Белямова. Она подчеркнула, что лечащий врач всегда сможет подобрать альтернативу отсутствующему в продаже лекарству.

«Капли для лечения глаукомы не уходили с рынка, есть зарубежные и отечественные аналоги. У пациентов нет поводов для беспокойства, что можно остаться без медикаментов, все препараты есть в наличии», — сказала Белямова.

Она добавила, что из российских аптек исчезли некоторые препараты для лечения синдрома сухого глаза. При этом, по ее словам, на рынке РФ существуют другие лекарства со схожей консистенцией и механизмом действия.

Вице-премьер России Татьяна Голикова до этого отмечала, что по итогам прошлого года российская фармацевтическая промышленность показала существенный рост по отношению к 2021 году. Однако, по ее словам, около 20% всех препаратов, которые в перечне жизненно важных, несмотря на производство на территории РФ, имеют иностранные субстанции.

Ранее сообщалось, что ассортимент зарубежных лекарств для животных в РФ может сократиться.

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