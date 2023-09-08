В здание Эрмитажа врезался дрон

Квадрокоптер врезался в Зимний дворец, расположенный в центре Санкт-Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказал ведущий сотрудник службы безопасности Эрмитажа Дмитрий Хащенко.

Инцидент произошел 7 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. По словам сотрудника музея, охрана обнаружила поврежденный дрон во время планового обхода территории.

Хащенко уточнил, что квадрокоптер сначала врезался в здание, а затем упал около Зимней канавки. При этом сначала специалисты проверили летательный аппарат на наличие опасных предметов, а после обратились в правоохранительные органы.

«Хозяева квадрокоптера почему-то к нам не обратились, как обычно это бывает. Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались», — добавил работник Эрмитажа.

Он уточнил, что сейчас дрон находится у сотрудников полиции. Летательный аппарат оказался «штатным гражданским квадрокоптером», однако произошедшее все равно насторожило охрану музея из-за введенного в городе запрета на полеты беспилотников.

Ранее власти Санкт-Петербурга продлили запрет на использование дронов до 30 сентября.