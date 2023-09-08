Стало известно о новом способе мошенников похищать деньги россиян

Аферисты создали Telegram-канал, который имитирует официальный ресурс «Госуслуг» и позволяет внедрять на телефоны россиян вредоносные программы и похищать их деньги. Об этом сообщали представители платформы по борьбе с мошенниками «Мошеловка», передает РИА Новости.

Согласно материалу агентства, один из популярных развлекательных Telegram-каналов начал рекламировать ресурс под названием «Госуслуги в Telegram» с аватаром, похожим на логотип официального сервиса. Канал является закрытым и обещает предоставлять информацию, например, о том, как оформить пособие в размере более 45 тысяч рублей, «если у вас есть хоть один родственник…», «быстро и легко получить пособия при рождении ребенка», получить выплату в 107 тысяч рублей «рожденным с 1946 по 1991 год» и так далее.

В «Мошеловке» предупредили, что данный канал является мошенническим, и при переходе в него можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу.

Как указали эксперты, при попытке перейти в канал, пользователь попадает к боту и видит сообщение, что заявка не была обработана. Далее человеку предлагают пройти по еще одной ссылке.

«Добропорядочным администраторам точно не нужно было бы реализовывать несколько ссылок для приема подписчиков в канал», — отметили в «Мошеловке».

В организации добавили, что, вероятнее всего, ссылка, как первая, так и вторая, будет вредоносной и имеющей целью взломать аккаунт или же получить доступ к иным данным в телефоне.

До этого Telegram-канал Baza писал о том, что мошенники придумали новую легенду для выманивания денег у россиян. Теперь аферисты утверждают, что Центробанк РФ якобы проверяет наличные у населения и просят собрать для «проверяющих» внушительные суммы.

Стало известно также, что мошенники начали регистрировать фейковые аккаунты основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и рассылать с них россиянам сообщения с просьбой о финансовой поддержке.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.