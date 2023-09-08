В школе, где учатся почти 3 тыс. детей, произошла давка

В одной из школ Казахстана произошла давка. Видео опубликовал Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Инцидент произошел в гимназии №1 города Кокшетау. По информации источника, в учебном учреждении обучаются 2866 детей.

На кадрах видно, как школьники одновременно вышли в коридор на перемену. Некоторые дети лежат на полу и хватаются руками друг за друга.

В управлении образования Акмолинской области провели служебную проверку. По ее итогам администрация школы отрегулировала график выхода на перемены. Уточняется, что руководство образовательного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

По информации источника, ранее подобная ситуация произошла в школе Астаны: дети толпились в коридоре и не могли пройти в гардероб. В школе обучаются 5 тыс. детей.

Ранее учащиеся одной из школ Улан-Удэ засняли червей в своем обеде.