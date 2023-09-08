В Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Других подробностей не приводится. Утром 8 сентября на подконтрольной Киеву части Запорожской области действует воздушная тревога.

До этого украинское издание «Общественное» сообщило о взрыве в городе Сумы на северо-востоке Украины.

В ночь на 8 сентября в Одесской области взрывы также происходили в Одессе.

По имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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