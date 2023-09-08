Вильфанд назвал регионы, где в ближайшие дни ожидаются заморозки

Заморозки до 1-3 градусов ожидаются в ближайшие дни в 11 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Заморозки до 1-2 градусов в ближайшие ночи ожидаются в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской областях, Карелии. В Алтайском крае, в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура ночью будет опускаться до минус 3 градусов», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в Омской области ожидаются заморозки до 5 градусов, а Иркутской области — до 7 градусов.

До этого Вильфанд заявлял, что потепление до 25 градусов тепла ожидается в Москве с воскресенья по среду.

6 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что в Центральной России в начале следующей недели наступит бабье лето. Также он отмечал, что в целом сентябрь ожидается теплым и сухим. Среднемесячная температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму.

В этот же день Вильфанд также сообщал, что в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Забайкальском крае и Амурской области ожидаются аномально высокие температуры, превышающие климатическую норму на 7-9 градусов.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.