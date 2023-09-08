Синоптик рассказал об ожидаемой погоде осенью в европейской части России

В европейской части России в сентябре-октябре текущего года будет три бабьих лета. Об этом в интервью радио Sputnik заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Впереди нас ждет не одна волна бабьего лета — молодое, классическое и старое, которые будут с разными временными интервалами прокатываться по территории нашей страны», — сказал он.

Тишковец отметил, что осень в европейской части России началась с теплой погоды, которая больше характерна для лета. Средняя температура воздуха в сентябре тоже будет выше нормы. При этом, в столичном регионе сентябрьская погода будет соответствовать норме.

По его словам, в октябре также ожидается температура выше ожидаемой нормы.

8 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что потепление до 25 градусов тепла ожидается в Москве с воскресенья по среду.

До этого Тишковец говорил, что в Центральной России в начале следующей недели наступит бабье лето. Также он отмечал, что в целом сентябрь ожидается теплым и сухим. Среднемесячная температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму.

6 сентября день Вильфанд сообщал, что в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Забайкальском крае и Амурской области ожидаются аномально высокие температуры, превышающие климатическую норму на 7-9 градусов.

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