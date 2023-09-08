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В Москве ликвидирован крупный пожар

МЧС России: пожар на Кусковской улице в Москве ликвидирован

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

На улице Кусковская в Москве ликвидировано возгорание на складе на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, в тушении пожара были задействованы свыше 90 человек и 29 единиц техники. Также отмечается, что ликвидация возгорания осложнялась высокой пожарной нагрузкой внутри здания.

По информации Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение по Кусковской улице частично перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб.

Накануне стало известно, что на Кусковской улице в Москве сообщали о сильном пожаре. Отмечалось, что судя по кадру в социальных сетях, возгорание произошло в поблизости от водоема в районе Новогиреево — там, вероятно, находится несколько складов с овощами, мясом и другими продуктами питания.

До этого пожар произошел в одном из кафе быстрого питания, расположенном на улице Селезневская в центре Москвы. Причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее пожар произошел в одном из зданий московского парка «Зарядье».

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