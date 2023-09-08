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Осужденный в США россиянин Винник может пойти на признание вины

«Известия»: россиянин Винник может пойти на признание вины в США

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Global Look Press

Адвокат Аркадий Бух сообщил газете «Известия», что Александр Винник, находящийся в предварительном заключении в Калифорнии в связи с американским судебным процессом, может признать свою вину, если шансы на победу в суде окажутся низкими. Адвокат еще не ознакомился со всеми материалами дела из-за их большого объема и ограничений американского следствия в общении с защитой. Он также уточнил, что такое поведение прокуратуры является обычной тактикой в США и относится ко всем делам, независимо от гражданства обвиняемых.

Признание вины в случае преимущества обвинения направлено на сокращение предстоящего Виннику 55-летнего срока тюремного заключения. В США в юридической практике обвиняемый, признавший свою вину, может получить меньший срок, чем изначально назначенный судом.

Александр Винник был экстрадирован из Франции в США в августе 2022 года. Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Ранее во Франции ему был вынесен приговор по обвинению в отмывании денег. В России Виннику предъявлены обвинения в хищении и мошенничестве в сфере компьютерной информации. Российский федеральный суд приступил к рассмотрению его дела в декабре прошлого года.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

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