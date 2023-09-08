Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется летняя погода

Потепление до 25 градусов тепла ожидается в Москве с воскресенья по среду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«С воскресенья погода уже будет соответствовать августу — плюс 20-22 градуса. В понедельник и вторник температура повысится до 18-23 градусов, а в среду — до 20-25 градусов. Осадков в эти дни не ожидается, так что на сентябрь пока жаловаться рано», — сказал он.

Вильфанд также добавил, что это не «бабье лето», поскольку оно наступает после длительного периода некомфортной погоды.

6 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что в Центральной России в начале следующей недели наступит бабье лето. Также он отмечал, что в целом сентябрь ожидается теплым и сухим. Среднемесячная температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму.

В этот же день Вильфанд сообщал, что в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Забайкальском крае и Амурской области ожидаются аномально высокие температуры, превышающие климатическую норму на 7-9 градусов.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что бабье лето придет в Москву после 15 сентября, но до этого жителям столицы предстоит пережить ненастье.

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