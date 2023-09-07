В Астрахани тушат пожар в жилом доме на площади 600 квадратных метров

В Астрахани пожарные ликвидируют возгорание в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Астраханской области.

Инцидент произошел около 23:00 по местному времени, на улице Куйбышева. Загорелся двухэтажный жилой дом, общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

«Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара», — сообщается в публикации.

Для тушения привлекли 15 единиц техники. Помимо этого, на месте работают 44 сотрудника МЧС.

Во время возгорания никто не пострадал. Информация о разрушениях или причине пожара не уточняется.

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