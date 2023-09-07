Из нового очага сибирской язвы в России госпитализировали семь человек

Врачи госпитализировали семь человек из нового очага сибирской язвы в селе Лебединка Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя районной станции скорой помощи.

По данным источника, зараженных сибирской язвой доставили в инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи №8 в Воронеже. Всего в медицинское учреждение попало семь человек — пять мужчин и две женщины.

«Сегодня отвезли женщину, у которой частный мясной магазин, она приобрела мясо <...> Двое других мужчин купили мясо для себя. Еще один мужчина — резчик коров», — рассказала собеседница агентства о госпитализированных.

7 сентября в Воронежской области выявили два новых очага сибирской язвы. Первый расположен на улице Клубной, д. 15А, село Лебединка, Богучарский район. Второй — территория, расположенная в 650 метрах западнее от дома №15А по улице Клубная. Карантин по сибирской язве введен до 20 декабря 2023 года.

Ранее в Казахстане госпитализировали еще несколько человек с симптомами сибирской язвы.