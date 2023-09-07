Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Из нового очага сибирской язвы в России госпитализировали семь человек

Семь человек с сибирской язвой госпитализировали в Воронежской области

Врачи госпитализировали семь человек из нового очага сибирской язвы в селе Лебединка Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя районной станции скорой помощи.

По данным источника, зараженных сибирской язвой доставили в инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи №8 в Воронеже. Всего в медицинское учреждение попало семь человек — пять мужчин и две женщины.

«Сегодня отвезли женщину, у которой частный мясной магазин, она приобрела мясо <...> Двое других мужчин купили мясо для себя. Еще один мужчина — резчик коров», — рассказала собеседница агентства о госпитализированных.

7 сентября в Воронежской области выявили два новых очага сибирской язвы. Первый расположен на улице Клубной, д. 15А, село Лебединка, Богучарский район. Второй — территория, расположенная в 650 метрах западнее от дома №15А по улице Клубная. Карантин по сибирской язве введен до 20 декабря 2023 года.

Ранее в Казахстане госпитализировали еще несколько человек с симптомами сибирской язвы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях