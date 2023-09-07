В Госдуму внесли законопроект о тринадцатой пенсии

В Государственную думу внесли законопроект о выплате 13-й пенсии перед днем рождения. Это сделал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, сообщила РИА Новости его пресс-служба.

Согласно документу, «дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин, указанный в части 1 настоящей статьи, получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, законопроект направлен на предоставление пенсионерам ежегодной материальной поддержки в виде выплаты 13-й пенсии перед днем рождения получателя пенсии.

В документе отмечается, что приятный подарок самому себе, организация праздничного стола или мероприятия «не вписываются в личный или семейный бюджет» данной категории граждан.

Законопроектом предусматривается предоставлять такую пенсионную выплату всем категориям пенсионеров, работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий, сказано в тексте законопроекта.

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