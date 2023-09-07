Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесли законопроект о тринадцатой пенсии

Вице-спикер Чернышов внес в Госдуму проект о 13-й пенсии перед днем рождения

close
100%
Depositphotos

В Государственную думу внесли законопроект о выплате 13-й пенсии перед днем рождения. Это сделал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, сообщила РИА Новости его пресс-служба.

Согласно документу, «дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин, указанный в части 1 настоящей статьи, получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, законопроект направлен на предоставление пенсионерам ежегодной материальной поддержки в виде выплаты 13-й пенсии перед днем рождения получателя пенсии.

В документе отмечается, что приятный подарок самому себе, организация праздничного стола или мероприятия «не вписываются в личный или семейный бюджет» данной категории граждан.

Законопроектом предусматривается предоставлять такую пенсионную выплату всем категориям пенсионеров, работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий, сказано в тексте законопроекта.

До этого россияне рассказали, какую бы хотели оптимальную пенсию.

Ранее российские власти раскрыли, что будет с индексацией пенсий в 2025 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях