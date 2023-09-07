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Томские врачи спасли беременную с инсультом и ее младенца

В Томске врачи спасли жизнь 22-летней беременной с инсультом и ее ребенка

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ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»/VK

Врачи Томской областной клинической больницы спасли женщину, у которой на позднем сроке беременности случился инсульт. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Как рассказали врачи, 22-летняя пациентка поступила в больницу на 32-й неделе беременности. У нее диагностировали кровоизлияние в головной мозг. Женщину спасала бригада врачей разного профиля. Так, операцию по экстренному родоразрешению проводили медики Областного перинатального центра им. И.Д. Евтушенко. После нее младенца оставили в отделении интенсивной терапии больницы, а пациентку передали специалистам Регионального сосудистого центра.

Врачи опасались повторения инсульта, поэтому обратились за консультацией в НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко в Москве. В тот день московские и томские специалисты выполнили микрохирургическое клипирование аневризмы.

В пресс-службе медицинского учреждения сообщили, что пациентка полностью восстановилась после операции и сможет воссоединиться с новорожденным.

Ранее в Тюмени врачи спасли девочку, у которой развился сепсис после ветрянки.

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