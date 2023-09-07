Суд в Москве приговорил студента к шести годам колонии за покушение на госизмену

Мосгорсуд приговорил 21-летнего студента из Астрахани Глеба Вердияна к шести годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

По данным суда, студент был приговорен по статье за покушение на госизмену к тюремному заключению со штрафом в 200 тыс. рублей.

Также 7 сентября сообщалось, что жителя Хабаровского края обвинили в госизмене из-за переводов денег Вооруженным силам Украины. УФСБ по региону заявило, что мужчина планировал участвовать в военных действиях на стороне ВСУ.

До этого сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали россиянина, которого заподозрили в передаче Украине информации об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. Известно, что расследование идет в рамках статьи УК РФ «Государственная измена».

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.