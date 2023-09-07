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Новые очаги сибирской язвы выявили в Воронежской области

В Воронежской области обнаружили два новых очага сибирской язвы

В Воронежской области выявили два новых очага сибирской язвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ на сайте депздрава региона.

Карантин по сибирской язве введен до 20 декабря 2023 года на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов Воронежской области. Эпизоотическим очагом (место источника возбудителя инфекции. — «Газета.Ru») по сибирской язве признано здание комплекса молочно-товарной фермы, находящееся по адресу: ул. Клубная, д. 15А, село Лебединка, Богучарский район. Кроме того, таким очагом стала территория, расположенная в 650 метрах западнее от дома №15А по улице Клубная села Лебединка.

Также в документе признана неблагополучной территория в радиусе 2 км от очага, к угрожаемой территории отнесены улицы в радиусе семи км от границ неблагополучного пункта. В эпизоотическом очаге ограничено посещение территории посторонними лицами, нельзя перемещать и ввозить невакцинированных против сибирской язвы животных. Кроме того, запрещен убой невакцинированных против сибирской язвы животных и вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов.

До этого сообщалось, что в связи с выявленным очагом сибирской язвы на территории Панинского района Воронежской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее ученый оценил опасность после выявления сибирской язвы.

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