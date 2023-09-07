В Петербурге неизвестный проник на территорию детского сада

В Санкт-Петербурге агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада в Приморском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в учреждении на Школьной улице. Как рассказали правоохранители, они прибыли на место после срабатывания тревожной кнопки. На месте ЧП выяснилось, что пьяный мужчина через забор проник на территорию детского сада: он стучался в окна групп, нецензурно выражался и пытался пройти в здание.

Агрессивного жителя задержали и доставили в полицию.

Ранее в Пятигорске охранник детского сада нашел у забора гранату.