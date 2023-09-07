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В Москве женщину доставили в больницу с ожогами после попытки привлечь внимание любимого

В Москве женщина подожгла себя, чтобы привлечь внимание любимого

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Москве женщину госпитализировали после того, как она подожгла себя на глазах у сожителя. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на Ленинградском проспекте. В этот вечер 50-летний гражданский муж москвички смотрел телевизор, а сама женщина выпивала.

В какой-то момент опьяневшая 31-летняя россиянка пригласила партнера присоединиться к ней. После отказа пострадавшая облила себя жидкостью для розжига и подожгла.

Женщина получила ожог 43% тела. В медучреждение она поступила в состоянии средней степени тяжести.

По словам сожителя, в последнее время москвичка часто выпивала и создавала конфликтные ситуации дома.

Ранее в Италии фанатов итальянского футбольного клуба подозревали в поджоге стадиона команды-соперника.

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