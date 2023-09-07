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В СК возбудили дело на белгородца за разжигание ненависти против граждан России

В Петербурге задержали подозреваемого в разжигании ненависти против русских

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Depositphotos

В Белгородской области в отношении местного жителя завели уголовное дело по статье о призыве к противоправным действиям в отношении россиян. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 33-летний мужчина, ранее проживавший в Белгородской области, опубликовал в своих соцсетях сообщение, где открыто призывал к незаконным действиям против граждан России.

После инцидента мужчину задержали в Санкт-Петербурге. На данный момент следователи проводят с ним все необходимые мероприятия.

«В ближайшее время будет решен о вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщается в публикации.

Происходящее находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Ему уже предоставили доклад по ситуации.

Ранее суд смягчил наказание экс-схиигумену Сергию по делу о возбуждении ненависти и вражды.

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