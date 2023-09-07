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Суд в США рассказал, сколько времени есть у защиты Клюшина на обжалование приговора

Защита россиянина Клюшина может в течение 14 дней обжаловать приговор

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Depositphotos

Защита гражданина России Владислава Клюшина, которого в США приговорили к 9 годам лишения свободы по обвинениям в кибермошенничестве, может обжаловать приговор в течение 14 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«Защита может в течение 14 дней подать апелляцию», — заявил судебный пристав.

7 сентября Клюшина приговорили к 9 годам заключения в американской тюрьме.

Гражданин Российской Федерации Владислав Клюшин является учредителем IT-компании «М13». Американские власти обвиняют его в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Прокуратура запрашивала для Клюшина 14 лет лишения свободы, адвокат предлагал три года тюрьмы с зачетом уже отбытых двух с половиной.

Клюшина задержали 21 марта 2021 года в аэропорту в Швейцарии. Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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