Отец пострадавшей в ДТП на трассе «Скандинавия» девочки поделился подробностями ЧП

Дети, которые пострадали в результате аварии на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, уже ездили по дорогам общего пользования. Об этом телеканалу «360» рассказал отец одной из пострадавших Владимир Голыбин.

По его словам, с его дочерью все в порядке.

«Все хорошо. Позвонила — жива, здорова, немножко ободралась», — поделился он.

Мужчина добавил, что пострадавшие дети пытаются поддержать друг друга и помочь. Голыбин уточнил, что его дочь ехала на велосипеде в колонне с другими спортсменами и в какой-то момент смогла занять лидирующую позицию.

«Машина сзади врезалась в авто сопровождения тренера на бешеной скорости, двигатель вылетел, машина смята в гармошку», — рассказал он.

После этого девочка услышала скрежет и упала на обочину, продолжил мужчина. Он также объяснил, что выезд на дорогу является частью тренировки, поэтому дети старше 14 лет могут ездить в сопровождении тренера. По его словам, на шоссе велосипедисты могут развить хорошую скорость.

«У нас нет велодорог, велодорожки же сделаны для того, чтобы на самокатах или велосипедах простые обыватели катались со скоростью около 10 километров в час. Велодорога подразумевает скорость более 35 километров в час. В среднем 70 километров они могут проехать со скоростью 38 километров в час», — добавил Голыбин.

ДТП произошло 7 сентября. Грузовой автомобиль врезался в группу велосипедистов и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, включая восемь детей. По предварительным данным, авария прошла из-за того, что водитель фуры не справился с управлением.

Ранее президент Федерации велосипедного спорта назвал виновного в аварии на трассе «Скандинавия».