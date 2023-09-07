В России открыли федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами

«Единая Россия» открыла федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами. Они заработали в 86 регионах, где голосование пройдет с 8 по 10 сентября, сообщил замсекретаря Генсовета Сергей Перминов на ВКС с региональными отделениями партии.

По его словам, специалисты «Единой России» ежедневно будут анализировать сообщения от наблюдателей с избирательных участков, проверять информацию о нарушениях и обрабатывать поступающие жалобы.

«Для нас чрезвычайно важно получить легитимный результат, который будет признан в обществе. Наша цифровая экосистема позволяет каждому наблюдателю в каждой участковой избирательной комиссии сообщать информацию напрямую в ситуационные центры. Поэтому мы будем оперативно получать данные об открытии и закрытии участков, отрабатывать жалобы, мониторить информационное поле, чтобы понимать, что происходит в стране», - сообщил он.

Перминов напомнил, что в большинстве регионов голосование проходит в течение трех дней. В Тюменской области, Республиках Ингушетия, Бурятия, Башкортостан - однодневное голосование. В Омской области и в Хабаровске оно будет проходить два дня.

«Помимо этого, с 30 августа в ряде регионов проходило досрочное голосование. Мы также наблюдали за тем, чтобы эти процедуры были максимально открытыми и легитимными», — сказал он.

Он отметил, что в этом году на выборах замещается 32 тысячи мандатов. «Единая Россия» закрыла 100% всех выдвижений. По его словам, на выборах заксобраний «Единая Россия» ставит своей целью сформировать фракции политического большинства.

Также Перминов подчеркнул, что на предстоящих выборах формируется весь контур власти в новых регионах.

«Для нас принципиально сделать так, чтобы эти выборы состоялись. Прошли безопасно, в установленные сроки и с соблюдением всех правовых норм», — сказал он.

Напомним, единый день голосования состоится 10 сентября 2023 года. Выборы пройдут в ряде регионов страны.