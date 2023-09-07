В Москве задержали группу лжеобщественников, вымогавших деньги у кассиров супермаркетов

В Москве полиция поймала 14 членов ОПГ (организованной преступной группировки), которая отправляла несовершеннолетних покупать алкоголь и после вымогала у кассиров деньги. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, злоумышленники отправляли несовершеннолетних членов ОПГ покупать алкоголь. Затем лжеобщественники вымогали у кассиров деньги в обмен на молчание об инциденте.

Московская полиция совместно со службой безопасности X5 Group установила более 30 случаев подобного вымогательства. Правоохранительным органам удалось отыскать лжеобщественников, среди которых оказалось двое несовершеннолетних. Преступникам грозит до семи лет колонии, отмечает источник.

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