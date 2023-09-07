Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали группу лжеобщественников, вымогавших деньги у кассиров супермаркетов

Baza: в Москве накрыли вымогавшую деньги у кассиров ОПГ с несовершеннолетними

В Москве полиция поймала 14 членов ОПГ (организованной преступной группировки), которая отправляла несовершеннолетних покупать алкоголь и после вымогала у кассиров деньги. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, злоумышленники отправляли несовершеннолетних членов ОПГ покупать алкоголь. Затем лжеобщественники вымогали у кассиров деньги в обмен на молчание об инциденте.

Московская полиция совместно со службой безопасности X5 Group установила более 30 случаев подобного вымогательства. Правоохранительным органам удалось отыскать лжеобщественников, среди которых оказалось двое несовершеннолетних. Преступникам грозит до семи лет колонии, отмечает источник.

Ранее подросток обманул 13 пенсионеров на 3,8 млн рублей в Пермском крае.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях