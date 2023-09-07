В Екатеринбурге волонтеры ищут 22-летнюю девушку

В Екатеринбурге правоохранители и добровольцы ищут ушедшую из дома девушку. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.

По информации организации, 22-летняя Махфузахон Исмоилова пропала 2 сентября. В этот день она вышла из дома и после этого ее никто из знакомых не видел.

В день пропажи на девушке была зеленая накидка, черная водолазка и черные брюки. Из дома с собой она взяла рюкзак.

По словам представителей «ЛизаАлерт», девушка живет в благополучной семье. Родители не предполагают, по какой причине дочь могла уйти из дома. Родственники уже звонили в местные больницы и морги, но там обнаружить екатеринбурженку не удалось.

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