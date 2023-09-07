Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Более трети матерей-одиночек с двумя детьми в России имеют низкий доход

ФНПР: у 36% соло-матерей с двумя детьми доход на человека в семье 15 тыс. руб.

close
100%
Depositphotos

Более трети российских семей (36%), состоящих из матери-одиночки и двоих несовершеннолетних детей имеют среднедушевой доход менее 15 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Трудовые права женщин России» Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

В семьях, где матери растят в одиночку троих и более детей, сумма на каждого члена семьи приходится еще меньше.

В семьях, где мать воспитывает одного ребенка ситуация чуть лучше. Почти 50% опрошенных рассказали, что их среднедушевой доход составляет от 15 до 30 тыс. рублей, 19% заявили, что в их маленькой семье на каждого члена семьи приходится от 30 до 45 тыс. рублей. О среднедушевом доходе свыше 45 тыс. рублей сообщили 12% женщин, которые сами растят одного ребенка. Доля тех, кто имеет в месяц меньше 15 тыс. рублей на себя и ребенка составляет 23%.

В онлайн-опросе, который ФНПР проводила в мае-июне 2023 года, приняли участие 23,5 тыс. респонденток.

Ранее профсоюзы назвали 11 основных нарушений трудовых прав женщин в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях