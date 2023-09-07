Более трети матерей-одиночек с двумя детьми в России имеют низкий доход

Более трети российских семей (36%), состоящих из матери-одиночки и двоих несовершеннолетних детей имеют среднедушевой доход менее 15 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Трудовые права женщин России» Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

В семьях, где матери растят в одиночку троих и более детей, сумма на каждого члена семьи приходится еще меньше.

В семьях, где мать воспитывает одного ребенка ситуация чуть лучше. Почти 50% опрошенных рассказали, что их среднедушевой доход составляет от 15 до 30 тыс. рублей, 19% заявили, что в их маленькой семье на каждого члена семьи приходится от 30 до 45 тыс. рублей. О среднедушевом доходе свыше 45 тыс. рублей сообщили 12% женщин, которые сами растят одного ребенка. Доля тех, кто имеет в месяц меньше 15 тыс. рублей на себя и ребенка составляет 23%.

В онлайн-опросе, который ФНПР проводила в мае-июне 2023 года, приняли участие 23,5 тыс. респонденток.

Ранее профсоюзы назвали 11 основных нарушений трудовых прав женщин в России.