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В Тюменской области начальница центра занятости лишилась работы, трудоустроив мужа

Увольнение директора центра занятости, взявшей мужа на работу, признали законным

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Depositphotos

Экс-директор Центра занятости Исетского района не смогла оспорить в суде законность своего увольнения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Женщина, уволенная с феврале за непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, подала иск для восстановления собственных трудовых прав. В ходе разбирательства выяснилось, что, будучи директором районного центра занятости, она по собственной инициативе приняла на работу в возглавляемое ей учреждение мужа на должность водителя служебного автомобиля.

При этом уведомление о наличии конфликта интересов директору областного центра она не отправляла. В ходе служебной проверки также стало известно, что начальница назначала неправомерные выплаты от имени вверенного ей отделения ЦЗН. Этот факт стал причиной возбуждения уголовного дела, и вернуть доверие работодателя женщина так и не смогла.

Суд подтвердил законность увольнения гражданки по указанному основанию и в удовлетворении иска отказал истице. Апелляция, которую рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда, оставила решение без изменения.

Ранее в Нижегородской области поймали двоих из трех сбежавших из колонии осужденных.

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