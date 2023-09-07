В Перу россиянина задержали за организацию преступной группировки и хранение наркотиков

В Перу гражданина России обвиняют в хранении наркотиков, а также организации банды. Об этом сообщает Diario Correo.

Мужчина переехал в Сан-Хуан-де-Мирафлорес в начале прошлого года. До этого 39-летний подозреваемый учился в Петербурге. В Перу, по версии правоохранителей, россиянин занимался незаконным хранением оружия и наркотиков, ограблениями и другой незаконной деятельностью.

Более того, его подозревают в создании группировки «Русские из Сан-Хуана». При этом у всех предполагаемых участников банды испанские имена.

В результате подозреваемого задержали. По словам местной полиции, они свяжутся с российскими правоохранителями для выяснения правового статуса иностранца.

Ранее в Таиланде гражданина России подозревали в отмывании денег.