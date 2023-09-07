Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Перу россиянина задержали за организацию преступной группировки и хранение наркотиков

В Перу гражданина России подозревают в организации преступной группировки

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Перу гражданина России обвиняют в хранении наркотиков, а также организации банды. Об этом сообщает Diario Correo.

Мужчина переехал в Сан-Хуан-де-Мирафлорес в начале прошлого года. До этого 39-летний подозреваемый учился в Петербурге. В Перу, по версии правоохранителей, россиянин занимался незаконным хранением оружия и наркотиков, ограблениями и другой незаконной деятельностью.

Более того, его подозревают в создании группировки «Русские из Сан-Хуана». При этом у всех предполагаемых участников банды испанские имена.

В результате подозреваемого задержали. По словам местной полиции, они свяжутся с российскими правоохранителями для выяснения правового статуса иностранца.

Ранее в Таиланде гражданина России подозревали в отмывании денег.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях