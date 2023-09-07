На площадках Мосурбанфорума в День города проведут праздничные мероприятия

В рамках Московского урбанистического форума посетителей павильона «Цифровые технологии Москвы» в Лужниках 9 сентября познакомят с увлекательными маршрутами и опциями портала «Узнай Москву», сообщается на сайте мэра Москвы.

Также для гостей пройдет квиз, посвященный Дню города. Им предстоит вспомнить историю Москвы, а также узнать больше об архитектурных памятниках и традициях. Самые активные участники игры получат призы от столичных департаментов информационных технологий и культурного наследия.

«День города — традиционно любимый праздник москвичей. Мы приглашаем отметить его вместе с проектом «Узнай Москву» и поучаствовать в увлекательной викторине, подготовленной совместно со специалистами Департамента культурного наследия. Гости павильона «Цифровые технологии Москвы» смогут проверить свои знания по истории столицы и узнать много новых фактов», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Викторина будет состоять из 15 вопросов. Гостям павильона «Цифровые технологии Москвы» предстоит назвать время первых упоминаний города в исторических документах, а также ответить на вопросы, посвященные его древним площадям и монументальным памятникам: Большому театру, Дому Наркомфина и другим зданиям.

Кроме того, участники смогут проверить, насколько хорошо они знакомы с особенностями архитектурных стилей, сформировавших облик столицы.

Для посетителей павильона «Цифровые технологии Москвы» также работает VR-кинотеатр. Они могут надеть очки виртуальной реальности и отправиться в захватывающие путешествия вместе с проектом «Узнай Москву». Гости увидят, как с течением времени менялись территории Тверской улицы, парка Зарядье, Северного речного вокзала и ВДНХ. Помимо этого, для них подготовили виртуальные прогулки по крышам Москвы и гостинице «Националь». А любители технологий смогут побывать в VR-туре по цифровому двойнику павильона «Умный город» на ВДНХ.

Напомним, Московский урбанистический форум в этом году проходит с 1 августа по 10 сентября на крупнейших площадках столицы — в парке Зарядье, Лужниках, Манеже и Гостином дворе.