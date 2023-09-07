В Петербурге СК выясняет обстоятельства падения лифта с рабочими в бизнес-центре

В Санкт-Петербурге правоохранители организовали проверку после того, как лифт с двумя рабочими рухнул в бизнес-центре. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по региону.

На данный момент следователи вместе с работниками МЧС проводят осмотр места происшествия. Они установят обстоятельства произошедшего.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщается в публикации.

Инцидент произошел в здании на улице Циолковского. Оба рабочих, которые находились в лифте, получили травмы ног. Сотрудники МЧС оперативно вытащили пострадавших из шахты, после чего передали медикам. Информация об их состоянии не сообщается.

Ранее в Екатеринбурге лифт с девушкой пролетел вниз восемь этажей.